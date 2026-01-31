Alors qu’il avait perdu ses cinq derniers duels contre Jannik Sinner, et qu’il avait été sauvé par l’abandon de Lorenzo Musetti en quarts de finale, Novak Djokovic a encore prouvé que rien n’était impossible avec lui.
Dans le dernier épisode du podcast italien « La Telefonata », dont les propos sont relayés par OA Sport, le champion de Roland‑Garros 1976, Adriano Panatta, a avoué qu’il ne croyait pas du tout en une victoire de Djokovic avant sa demi‐finale contre Sinner. L’ancien numéro 4 mondial pensait même que le Serbe allait subir une véritable fessée.
« Le phénomène a battu l’homme invincible : le faire à presque 39 ans, c’est hors du commun. Quand Djokovic joue un tournoi, je regarde toujours au moins un match. Contre Musetti, j’ai pensé qu’il avait eu beaucoup de chance, et en même temps que Lorenzo avait été malchanceux. Contre Jannik, avant le match, j’étais presque pitié en pensant à la raclée qu’il allait prendre. Et pourtant… C’est un serpent à sonnettes. Il reste immobile, il ne veut pas qu’on lui casse les cou.….. Mais si vous le provoquez, il se lève, fait du bruit avec sa queue et vous tue. »
Novak Djokovic jouera donc dimanche pour un 25e titre majeur face à Carlos Alcaraz qui tentera lui de devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois les quatre tournois du Grand Chelem.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 14:55