Alors qu’il avait perdu ses cinq derniers duels contre Jannik Sinner, et qu’il avait été sauvé par l’abandon de Lorenzo Musetti en quarts de finale, Novak Djokovic a encore prouvé que rien n’était impos­sible avec lui.

Dans le dernier épisode du podcast italien « La Telefonata », dont les propos sont relayés par OA Sport, le cham­pion de Roland‑Garros 1976, Adriano Panatta, a avoué qu’il ne croyait pas du tout en une victoire de Djokovic avant sa demi‐finale contre Sinner. L’ancien numéro 4 mondial pensait même que le Serbe allait subir une véri­table fessée.

« Le phéno­mène a battu l’homme invin­cible : le faire à presque 39 ans, c’est hors du commun. Quand Djokovic joue un tournoi, je regarde toujours au moins un match. Contre Musetti, j’ai pensé qu’il avait eu beau­coup de chance, et en même temps que Lorenzo avait été malchan­ceux. Contre Jannik, avant le match, j’étais presque pitié en pensant à la raclée qu’il allait prendre. Et pour­tant… C’est un serpent à sonnettes. Il reste immo­bile, il ne veut pas qu’on lui casse les cou.….. Mais si vous le provo­quez, il se lève, fait du bruit avec sa queue et vous tue. »

Novak Djokovic jouera donc dimanche pour un 25e titre majeur face à Carlos Alcaraz qui tentera lui de devenir le plus jeune joueur à remporter au moins une fois les quatre tour­nois du Grand Chelem.