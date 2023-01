Invité à s’ex­primer sur l’édi­tion 2023 de l’Open d’Australie qui débute ce lundi 16 janvier, l’an­cien 15e joueur mondial et lauréat de six trophées en carrière, Paolo Bertolucci, s’est notam­ment attardé sur le cas du tenant du titre, Rafael Nadal. Selon l’Italien de 71 ans, on ne pourra jamais l’écarter d’une course au titre tant qu’il s’ali­gnera sur un tournoi.

« Nadal joue pour le plaisir de jouer, pour sentir l’adré­na­line couler en lui, il le dit lui‐même. Mais je pense qu’il a un dernier objectif : le quin­zième Roland Garros. Un record qui pour­rait rester le sien, du moins tant que le tennis en Grand Chelem aura ces règles. Rafa sait une chose avec certi­tude à ce stade de sa carrière : tant qu’il aura la volonté de courir et de se battre, il figu­rera au départ de chaque tournoi dans le cercle des favoris. »