Open d'Australie

Paolo Bertolucci remue le couteau dans la plaie de Sinner, défait par Djokovic : « Malgré toutes les statis­tiques en sa faveur, Jannik s’in­cline à cause d’un misé­rable 2 sur 18 sur balles de break »

Thomas S

Si dominer statis­ti­que­ment une rencontre se résume bien souvent à remporter celle‐ci, il y a une caté­gorie où il ne faut géné­ra­le­ment surtout pas se louper : celle des balles de break converties. 

C’est malheu­reu­se­ment ce qui est arrivé à Jannik Sinner face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie ce vendredi. 

Devant le Serbe dans tous les secteurs prin­ci­paux : pour­cen­tage de premières balles (75% contre 70), points remportés derrière la première balle (80% contre 71), points remportés derrière la seconde balle (52% contre 51), coups gagnants (72 contre 46), points gagnés au retour (35% contre 27) ou encore points glanés au filet (79 contre 52), l’Italien n’a en revanche réussi à convertir que deux occa­sions de break sur 18, dont un terrible 0 sur 8 dans l’ul­time manche.

Une donnée fonda­men­tale dans l’issue de la rencontre. C’est ce qu’a notam­ment tenu à souli­gner l’an­cien joueur italien, Paolo Bertolucci, certes lucide mais pas très discret avec son jeune compatriote. 

« Malgré toutes les statis­tiques en sa faveur, Jannik Sinner s’in­cline à cause d’un misé­rable 2 sur 18 dans les balles de break face à un monu­mental Novak Djokovic », a écrit l’an­cien 12e mondial et actuel consul­tant sur son compte Twitter. 

30 janvier 2026

