Si dominer statis­ti­que­ment une rencontre se résume bien souvent à remporter celle‐ci, il y a une caté­gorie où il ne faut géné­ra­le­ment surtout pas se louper : celle des balles de break converties.

C’est malheu­reu­se­ment ce qui est arrivé à Jannik Sinner face à Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie ce vendredi.

Devant le Serbe dans tous les secteurs prin­ci­paux : pour­cen­tage de premières balles (75% contre 70), points remportés derrière la première balle (80% contre 71), points remportés derrière la seconde balle (52% contre 51), coups gagnants (72 contre 46), points gagnés au retour (35% contre 27) ou encore points glanés au filet (79 contre 52), l’Italien n’a en revanche réussi à convertir que deux occa­sions de break sur 18, dont un terrible 0 sur 8 dans l’ul­time manche.

Une donnée fonda­men­tale dans l’issue de la rencontre. C’est ce qu’a notam­ment tenu à souli­gner l’an­cien joueur italien, Paolo Bertolucci, certes lucide mais pas très discret avec son jeune compatriote.

Pur avendo tutte le statis­tiche favo­re­voli @janniksin cede a causa di un misero 2 su 18 nelle palle break di fronte a un monu­men­tale @DjokerNole — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) January 30, 2026

« Malgré toutes les statis­tiques en sa faveur, Jannik Sinner s’in­cline à cause d’un misé­rable 2 sur 18 dans les balles de break face à un monu­mental Novak Djokovic », a écrit l’an­cien 12e mondial et actuel consul­tant sur son compte Twitter.