Rayonnante sur le court, Chloé Paquet a traversé le tableau des qualifications. Elle ira donc à Melbourne et elle a décidé de s’entraîner la première semaine avec Clara Burel.

Selon elle, cette qualification est le résultat d’un vrai travail en amont : » Les qualifications c’est la jungle. C’est dur, et donc c’est logique que je sois soulagée. Je suis très heureuse, je n’ai rien lâché. Cette qualification, c’est le résultat d’une grosse préparation, peut-être la première de ma carrière. Comme on avait du temps c’était l’occasion » a expliqué la Tricolore.

Interrogé sur les tests PCR, elle a avoué que ce n’était pas son moment préféré : « Les tests, c’est un stress de dingue. on se dit : jusqu’où va aller l’infirmière pour trouver un truc. C’est un vrai stress même si on fait super attention et qu’on se lave les mains toutes les dix minutes »