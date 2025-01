Quel spec­tacle ! Si de nombreux obser­va­teurs atten­daient et espé­raient une finale entre les deux meilleures joueuses du monde, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek, Madison Keys ne l’a pas entendu de cette oreille.

Si domi­nante depuis le début du tournoi, la Polonaise a véri­ta­ble­ment bataillé pour la première fois de la quin­zaine ce jeudi en demi‐finales face à la puis­sante et solide Madison Keys.

La numéro 2 mondiale a connu un gros trou d’air dans la deuxième manche. En diffi­culté et irré­gu­lière aujourd’hui, elle s’est battue jusqu’au bout, s’est même procurée une balle de match mais a fini par céder, au bout d’un troi­sième set extrê­me­ment tendu, fina­le­ment conclu au super tie‐break. Keys s’im­pose avec courage 5–7, 6–1, 7–6(8), en 2h40 de jeu.

🔓 She’s done it ! @Madison_Keys wins four of the final five points of the super tiebreak to book her place in Saturday’s final !@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/k7gVLVtibZ