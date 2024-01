Dans un docu­men­taire sur ABC consacré au cham­pion austra­lien, Pat Cash, qui a toujours été un joueur très fair play, ce dernier a voulu faire passer un message fort aux fans qui vont se rendre à Melbourne Park. Ce message n’est pas dénué de sens quand on voit quelques débor­de­ments qui ont lieu ces dernières années surtout quand un joueur local est sur le court.

« Je pense que le public austra­lien est devenu un peu incon­trô­lable au cours des dix dernières années. Encouragez vos compa­triotes, pas de problème, mais ils ne repré­sentent pas votre pays, ils jouent pour eux, et je pense que nous devons le comprendre. Nous devrions avoir plus de respect pour les joueurs inter­na­tio­naux qui viennent ici. Nous devons égale­ment accepter que si cela va trop loin, il y a une chance que ces joueurs disent : ‘Je ne vien­drai plus en Australie.’ J’y vais et je me fais maltraiter, à quoi ça sert ?’ »