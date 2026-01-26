Après sa démonstration face à Bublik, l’Australie se met à rêver d’un exploit d’Alex face à l’ogre espagnol Carlos Alcaraz qui mène 5 à 0 lors de leurs duels.
Si l’Australien a avoué attendre ce match avec impatience, c’est qu’il pense vraiment pouvoir inquiéter son adversaire.
Sans évoquer le défi qui attend son compatriote, Pat Cash avoue être impressionné par les progrès accomplis par Alex qu’il connait bien.
« Alex ne recule plus, il est donc toujours en mode attaque. Avant, je trouvais qu’il avait certains passages à vide où il commettait des fautes inutiles, ce n’est plus le cas, il est plus constant. Quand il reste sur sa ligne de fond comme le faisait Agassi, il est très efficace. L’on sent qu’il fait tout ce qu’il peut, c’est admirable. En fait c’est l’histoire d’une grande réussite pour un garçon qui était plutôt maigre, qui savait courir, mais qui est devenu incroyable »
En début de saison, Alex avait expliqué avoir réalisé une très grosse préparation dans le but de pouvoir inquiéter les plus grands, on verra donc s’il est parvenu à relever ce défi. La clé sera sûrement lié à son début de match. Si Alcaraz prend la tête rapidement, ça risque d’être très compliqué, si à l’inverse Alex tient le rythme il aura sa chance surtout que le public sera avec lui.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 18:45