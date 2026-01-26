Après sa démons­tra­tion face à Bublik, l’Australie se met à rêver d’un exploit d’Alex face à l’ogre espa­gnol Carlos Alcaraz qui mène 5 à 0 lors de leurs duels.

Si l’Australien a avoué attendre ce match avec impa­tience, c’est qu’il pense vrai­ment pouvoir inquiéter son adversaire.

Sans évoquer le défi qui attend son compa­triote, Pat Cash avoue être impres­sionné par les progrès accom­plis par Alex qu’il connait bien.

« Alex ne recule plus, il est donc toujours en mode attaque. Avant, je trou­vais qu’il avait certains passages à vide où il commet­tait des fautes inutiles, ce n’est plus le cas, il est plus constant. Quand il reste sur sa ligne de fond comme le faisait Agassi, il est très effi­cace. L’on sent qu’il fait tout ce qu’il peut, c’est admi­rable. En fait c’est l’his­toire d’une grande réus­site pour un garçon qui était plutôt maigre, qui savait courir, mais qui est devenu incroyable »

En début de saison, Alex avait expliqué avoir réalisé une très grosse prépa­ra­tion dans le but de pouvoir inquiéter les plus grands, on verra donc s’il est parvenu à relever ce défi. La clé sera sûre­ment lié à son début de match. Si Alcaraz prend la tête rapi­de­ment, ça risque d’être très compliqué, si à l’in­verse Alex tient le rythme il aura sa chance surtout que le public sera avec lui.