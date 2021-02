Rentrée réus­sie pour Alexander Zverev, après sa vic­toire étri­quée mais valeu­reuse 6–7 (5), 6–3, 7–6 (4) face au lea­der de l’é­quipe cana­dienne, Denis Shapovalov, à l’ATP Cup. Un résul­tat qui tranche avec ses débuts de la sai­son der­nière, et qui pour­rait lan­cer l’Allemand dans une dyna­mique posi­tive, en quête de son pre­mier Majeur (après une demi‐finale à Melbourne et une finale à l’US Open en 2020, à chaque fois défait par Dominic Thiem). En tous cas, l’an­cienne légende aus­tra­lienne Pat Cash se montre très opti­miste pour l’ac­tuel 7ème joueur mon­dial, dans un Open d’Australie qui s’an­nonce plus impré­vi­sible que jamais.

« À l’Open d’Australie de la semaine pro­chaine, il va fal­loir consi­dé­rer tout ce qui est nor­ma­le­ment pos­sible et impos­sible. C’est un tour­noi sans pré­cé­dent avec tous les impon­dé­rables du moment. Mais je compte Zverev par­mi les grands favo­ris. Derrière des joueurs comme Djokovic, Nadal ou Thiem. »

En tous cas, ce qui est sûr, c’est que le pre­mier Grand Chelem de la sai­son ne devrait pas man­quer de suspense.