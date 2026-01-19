Un mois après l’annonce de la séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, cette décision prise par le clan du numéro 1 mondial suite à des négociations contractuelles non concluantes continue de faire beaucoup parler.
Interrogé par nos confrères de Tennis 365, l’ancien joueur australien, Pat Cash, a fait part de son incompréhension.
« Je n’y comprends rien. Comment peut‐on licencier quelqu’un qui vous a aidé tout au long de votre parcours et qui vous a permis de remporter ces titres du Grand Chelem ? « Plus important encore, il en a remporté deux l’an dernier. Il n’a pas gagné qu’une seule finale de Grand Chelem, ce qui serait déjà un excellent résultat. Il en a gagné deux ! Et il était en finale d’un autre. C’est loin d’être une année désastreuse, peut‐être même sa meilleure, mais il renvoie son entraîneur. On voit beaucoup de managers et d’agents qui influencent les joueurs, prétendent savoir ce qui est le mieux pour eux et sèment le doute. Cela peut vraiment détruire une relation. Je ne dis pas que c’est ce qui s’est passé ici. Je ne connais pas tous les détails, mais j’ai souvent vu ça. Est‐ce une erreur de la part d’Alcaraz d’agir ainsi ? On ne sait pas encore, mais on verra. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 15:15