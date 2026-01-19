Un mois après l’an­nonce de la sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, cette déci­sion prise par le clan du numéro 1 mondial suite à des négo­cia­tions contrac­tuelles non concluantes continue de faire beau­coup parler.

Interrogé par nos confrères de Tennis 365, l’an­cien joueur austra­lien, Pat Cash, a fait part de son incompréhension.

« Je n’y comprends rien. Comment peut‐on licen­cier quel­qu’un qui vous a aidé tout au long de votre parcours et qui vous a permis de remporter ces titres du Grand Chelem ? « Plus impor­tant encore, il en a remporté deux l’an dernier. Il n’a pas gagné qu’une seule finale de Grand Chelem, ce qui serait déjà un excellent résultat. Il en a gagné deux ! Et il était en finale d’un autre. C’est loin d’être une année désas­treuse, peut‐être même sa meilleure, mais il renvoie son entraî­neur. On voit beau­coup de mana­gers et d’agents qui influencent les joueurs, prétendent savoir ce qui est le mieux pour eux et sèment le doute. Cela peut vrai­ment détruire une rela­tion. Je ne dis pas que c’est ce qui s’est passé ici. Je ne connais pas tous les détails, mais j’ai souvent vu ça. Est‐ce une erreur de la part d’Alcaraz d’agir ainsi ? On ne sait pas encore, mais on verra. »

