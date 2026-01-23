« J’aimais la malbouffe et le coca‐cola, mais j’ai arrêté parce que c’était mon choix. Vous dites que j’ai gâché des années mais j’étais heureux ! », déclarait récemment Alexander Bublik, actuel 10e mondial.
Le joueur kazakh a désormais faim de victoires et il s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie sans concéder le moindre set.
De passage chez « Wide World of Sports », l’ancien numéro 4 mondial et vainqueur de Wimbledon 1987, Pat Cash, pense que Bublik est le principal outsider de ce tournoi.
« Bublik est le joueur à surveiller. C’est lui qui peut créer la surprise face à l’un d’entre eux (Alcaraz ou Sinner). Je ne sais pas s’il peut le faire deux fois de suite. Il mesure 1,96 m et possède tout le talent du monde. On le surnomme en quelque sorte le Nick Kyrgios du bloc de l’Est, car c’est ainsi qu’il joue. Il a du talent, mais je pense qu’il est probablement un peu plus concentré que Nick. Je pense donc qu’il a une chance de battre ces joueurs. Comme Nick, il peut se démarquer et faire un excellent match. Je ne sais pas s’il peut aller jusqu’au bout, comme Nick. Mais il est dangereux et c’est un plaisir de le regarder jouer. »
Tombeur de Tomas Martin Etcheverry ce vendredi (7−6, 7–6, 6–4), Bublik va affronter l’Australien Alex de Minaur (6e mondial) pour une place en quarts de finale, où il pourrait retrouver… Carlos Alcaraz.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 14:27