« J’aimais la malbouffe et le coca‐cola, mais j’ai arrêté parce que c’était mon choix. Vous dites que j’ai gâché des années mais j’étais heureux ! », décla­rait récem­ment Alexander Bublik, actuel 10e mondial.

Le joueur kazakh a désor­mais faim de victoires et il s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie sans concéder le moindre set.

De passage chez « Wide World of Sports », l’an­cien numéro 4 mondial et vain­queur de Wimbledon 1987, Pat Cash, pense que Bublik est le prin­cipal outsider de ce tournoi.

« Bublik est le joueur à surveiller. C’est lui qui peut créer la surprise face à l’un d’entre eux (Alcaraz ou Sinner). Je ne sais pas s’il peut le faire deux fois de suite. Il mesure 1,96 m et possède tout le talent du monde. On le surnomme en quelque sorte le Nick Kyrgios du bloc de l’Est, car c’est ainsi qu’il joue. Il a du talent, mais je pense qu’il est proba­ble­ment un peu plus concentré que Nick. Je pense donc qu’il a une chance de battre ces joueurs. Comme Nick, il peut se démar­quer et faire un excellent match. Je ne sais pas s’il peut aller jusqu’au bout, comme Nick. Mais il est dange­reux et c’est un plaisir de le regarder jouer. »

Tombeur de Tomas Martin Etcheverry ce vendredi (7−6, 7–6, 6–4), Bublik va affronter l’Australien Alex de Minaur (6e mondial) pour une place en quarts de finale, où il pour­rait retrouver… Carlos Alcaraz.