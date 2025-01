The « coach » s’est exprimé au sujet de Zverev. Selon Patrick, Zverev n’est si loin mais il lui manque encore quelque chose.

« Son souci, c’est le mouve­ment de derrière la ligne de fond vers l’in­té­rieur de la ligne de fond. Tout d’abord, il se tenait très loin de la ligne de fond, s’ap­puyant beau­coup sur ses capa­cités défen­sives, ses capa­cités de contre‐attaque, ses dépla­ce­ments, ce qui est formi­dable. Mais à un moment donné, quand on veut gagner un Grand Chelem, il faut aussi être capable de marquer des points, de faire des coups gagnants, d’être décisif », a expliqué l’en­trai­neur d’Osaka.

« Après si je le regarde jouer main­te­nant et l’année dernière, il a fait une excel­lente année, proba­ble­ment la meilleure année de sa carrière en termes de niveau. Il est beau­coup plus proche de la ligne de fond, tout d’abord, et ensuite il avance beau­coup plus qu’avant et hésite de moins en moins. »