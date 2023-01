Dans un chat réalisé pour Eurosport, Patrick Mouratoglou a proposé une autre lecture de ce qu’il se pour­rait se passer pour Novak Djokovic à l’Open d’Australie.

« Cela va être diffi­cile pour lui car il va porter un gros fardeau émotionnel et personne n’est immu­nisé contre tout ce qui lui est arrivé ici. En sa faveur, il n’est pas encore soumis au stress de la compé­ti­tion après une longue pré‐saison et il aura le temps de s’ha­bi­tuer aux condi­tions du tournoi d’Adélaïde. J’espère qu’il ne va pas s’ef­fon­drer comme il l’a fait à l’US Open 2021 et, surtout, j’ai confiance dans le fait que le public austra­lien va le respecter comme le grand cham­pion qu’il est »