Tommy Paul a créé la surprise en attei­gnant la demi‐finale de l’Open d’Australie, où il a été stoppé par un Novak Djokovic large­ment au‐dessus. Actuellement avec l’équipe améri­caine de Coupe Davis qui affronte l’Ouzbékistan, le 19e joueur mondial a révélé que Reilly Opelka l’avait beau­coup soutenu et même aidé.

« Quand l’Open d’Australie a commencé, j’en­voyais des messages à Reilly à propos des joueurs que j’al­lais affronter et il me donnait des rapports d’ob­ser­va­tion. Tous les matins, quand je me réveillais pour un match, il m’en­voyait un long para­graphe sur ce qu’il fallait faire contre le joueur que j’al­lais affronter… »

Un acte bien­veillant de la part d’Opelka, qui n’a plus joué depuis août 2022 en raison d’une blessure.