L’ancien joueur austra­lien semble ne pas être satis­fait que toute l’at­ten­tion soit centrée sur le cas de Novak Djokovic alors même que pour lui la situa­tion est plutôt limpide.

« Il est clair qu’il n’y a qu’un seul nom qui semble occuper 90% des commen­taires sur le tennis… alors faisons simple. S’il joue à l’AO il est soit vacciné, soit il a une dispense médi­cale agréée… sinon, il ne joue pas. Mêmes règles pour tout le monde, comme il se doit », a expliqué Paul.

Cela induit l’idée que Nole pour­rait donc présenter une dispense, si tel sera le cas, on risque de ne pas le savoir et ce sera peut‐être mieux comme ça. Tout le monde sera content. Les orga­ni­sa­teurs qui ne perdront pas le numéro 1 mondial et Nole qui pourra garder le silence sur son dossier médical.