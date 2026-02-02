AccueilOpen d'AustraliePaul McNamee : "Si Novak Djokovic avait gagné la finale contre Carlos...
Open d'Australie

Paul McNamee : « Si Novak Djokovic avait gagné la finale contre Carlos Alcaraz, je soup­çonne qu’il aurait pris sa retraite sur‐le‐champ »

Jean Muller
Par Jean Muller

Fin obser­va­teur du tennis, Paul Mc Namee aime la « tennis fiction », il a donc réfléchi à ce qu’il serait arrivé si Djokovic avait soulevé le trophée ce dimanche. Difficile d’af­firmer avec certi­tude qu’il a raison mais il est évident que le scénario aurait été différent.

« Je suis curieux de savoir quel aurait été le discours de Novak s’il avait gagné (il a dit sur le court que c’était très diffé­rent). Je soup­çonne qu’il aurait pris sa retraite sur‐le‐champ. Maintenant, il se lance vers les autres Grands Chelems, mais j’ai quand même le senti­ment qu’on ne le reverra plus jamais jouer en Australie. Quel joueur ! »

Publié le lundi 2 février 2026 à 12:13

