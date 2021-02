À trente‐cinq ans, Hsieh Su‐wei a décro­ché dimanche son pre­mier quart de finale en Grand Chelem en bat­tant 6–4, 6–2 Marketa Vondrousova. La Taïwanaise affron­te­ra la numé­ro 3 mon­diale Naomi Osaka ce mar­di pour une place dans le der­nier car­ré. Son entraî­neur, Paul McNamme, est reve­nu sur une anec­dote crous­tillante concer­nant la 71e joueuse mon­diale qui pos­sède un style jeu très à part, tout en tou­cher, où la puis­sance est loin d’être une arme prin­ci­pale. Ce qui peut expli­quer cette impro­bable histoire.

« Lors d’un match à Estbourne, elle a raté deux balles de suite de trois mètres. Après le chan­ge­ment de côté, elle a conti­nué et a man­qué encore ses frappes de plu­sieurs cen­ti­mètres. Cela ne lui res­sem­blait pas. Mais à un moment, j’ai remar­qué qu’elle jouait avec des cordes cas­sées. J’ai dit à Su‐Wei : « Ta raquette ! ». Elle m’a répon­du : « Oh oui ! ». Elle n’a­vait pas cas­sé une corde depuis trois ans. Vous me dites un joueur qui uti­lise la même raquette depuis trois ans et qui ne change pas de raquette, c’est peu cou­rant. Su‐Wei doit ache­ter ses raquettes, ce qui est très inha­bi­tuel. Elle n’a aucun contrat du tout. »