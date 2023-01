Tommy Paul vivra sa première demi‐finale en Grand Chelem ! Il a battu la sensa­tion Ben Shelton en quatre sets ce mercredi : 7–6(6), 6–3, 5–7, 6–4, en 3h08 de jeu.

En maîtrise face à son jeune compa­triote qu’il connais­sait déjà et dont il a pris le temps d’ana­lyser le jeu, l’Américain menait deux sets à zéro et d’un break dans la troi­sième manche. Il aurait pu régler cette partie en trois sets mais il trem­blait et Shelton retrou­vait un second souffle, aidé par sa puis­sance au service et en coup droit.

Mais ce match ne semblait pas pouvoir échapper à Tommy Paul, qui se ressai­sis­sait et brea­kait d’en­trée de quatrième set. Shelton s’ac­cro­chait mais cette fois, le plus expé­ri­menté des deux joueurs ne flan­chait pas.

Tommy Paul affron­tera Novak Djokovic ou Andrey Rublev vendredi pour une place en finale de l’Open d’Australie. Il devient le premier Américain depuis Andy Roddick en 2010 à atteindre le dernier carré de ce tournoi.

Auteur d’un tournoi au‐delà de ses attentes, le génial Ben Shelton, 20 ans, se retrou­vera lui aux portes du top 40.