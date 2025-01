La scène a fait le tour des réseaux mais Paula Badosa a voulu très rapi­de­ment éteindre le feu concer­nant une probable dispute avec son amou­reux, Stefanos Tsitsipas.

« Je ne parlais pas à Stefanos, tout cela est faux. C’était avec mon entraî­neur (rires). Je suis sur les réseaux sociaux et tout le monde disait que je parlais à Stefanos. En fait, c’était pour obtenir plus de vues. Honnêtement, j’in­te­ragis toujours avec mon entraî­neur. C’est lui qui est là avec moi. Stefanos n’est qu’un soutien. C’est un soutien émotionnel. Je leur parlais, surtout à mon entraî­neur, parce qu’il y avait beau­coup de vent, et il me deman­dait peut‐être de faire certaines choses que je comprends tout à fait, mais à ce moment‐là, je ne pouvais pas les faire aussi bien. »