Paula Badosa a une capa­cité d’ana­lyse au‐dessus de la moyenne concer­nant l’état du tennis mondial et espagnol.

Elle a eu une phrase choc derniè­re­ment pour défendre le tennis féminin toujours accusé de ne pas avoir une hiérar­chie bien installée. Elle estime à juste titre que plus le temps passe, plus c’est aussi le cas dans le tennis masculin, qu’au­pa­ra­vant ce n’était pas le cas car Federer, Nadal et Djokovic écra­saient tout sur leur passage. Elle n’est pas loin de la vérité.

« Le Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic) a égale­ment tout caché. On a toujours dit que le sport masculin était beau­coup plus régu­lier que le féminin, mais je pense que le tennis a beau­coup changé ces dernières années. Peut‐être qu’a­vant, les joueurs du top 10, les joueurs du top 20, même en discu­tant avec eux – les plus âgés dans ce cas – ils me disaient qu’a­vant de parti­ciper à un grand tournoi, ils avaient des matchs diffi­ciles en huitièmes ou en quarts de finale. Maintenant, vous pouvez perdre dès le premier tour. Je pense que le tennis a beau­coup évolué et que le niveau a beau­coup augmenté. »