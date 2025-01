Paula Badosa a livré un match linéaire et d’une grande constance pour parvenir à dominer Coco Gauff, qui faisait clai­re­ment partie des favo­rites du tournoi. Jamais malmenée par l’Américaine, l’Espagnole a été très effi­cace dans tous les compar­ti­ments du jeu. Côté mental, elle n’a pas vacillé, elle est restée dans sa bulle.

Cette constance a payé (7−5, 6–4) d’au­tant que Coco ne semblait pas dans un grand jour. Paula est donc en demi‐finale de l’Open d’Australie où elle pour­rait affronter sa meilleure amie sur le circuit, Aryna Sabalenka.

Interrogée sur le court, elle a juste voulu dans un premier temps évoquer son histoire qui n’est pas anodine, bien au contraire.

Pour rappel, long­temps blessée au niveau du dos, elle avait failli annoncer sa retraite après des mois de calvaire avant de fina­le­ment trouver un remède effi­cace. « Il y a un an, j’étais ici. Je ne savais pas si j’al­lais devoir me retirer du sport. J’ai gagné aujourd’hui. Je suis en demi‐finales. Je n’au­rais jamais pensé qu’un an plus tard, je serais ici. »