30e joueuse mondiale en arrivant à Melbourne, Anastasia Pavlyuchenkova s’est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire sur l’ancienne lauréate du tournoi Angelique Kerber : 6-7(5), 7-6(4), 6-2. La joueuse russe a tout simplement assommé de coups gagnants l’ancienne numéro 1 mondiale (71) quelques jours après avoir éliminé l’une des favorites à la victoire finale, Karolina Pliskova.

L’effet Sumyk ?

Des performances qui semblent liées à sa récente collaboration avec le Breton Sam Sumyk. Ancien entraîneur de Garbine Muguruza et de Victoria Azarenka, Sumyk est connu pour sa grande psychologie et ses compétences tactiques. Hasard du tableau, Pavlyuchenkova affrontera l’ancienne protégée de l’entraîneur français, Muguruza, et tentera de rejoindre pour la première fois de sa carrière le dernier carré sur un tournoi du Grand Chelem.