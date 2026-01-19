Surclassé par un Novak Djokovic injouable au service (seule­ment cinq points perdus sur l’en­semble du match), ce mardi au premier tour de l’Open d’Australie, Pedro Martinez, inter­rogé par nos confrères d’Eurosport Espagne, a révélé que ce coup avait beau­coup aidé le Serbe, ce que ce dernier lui a d’ailleurs confié lors de la poignée de main au filet.

🎾 Pedro Martínez analiza, en Eurosport, su derrota ante Djokovic en el #AusOpen :



« On peut évidem­ment apprendre beau­coup de ces joueurs. Je les ai vus jouer pendant de nombreuses années et je connais parfai­te­ment le jeu de chacun d’entre eux pour les avoir vus si souvent. Mais bon, je pense qu’être sur le court, c’est toujours diffé­rent, et aujourd’hui (lundi), j’ai dû jouer contre Novak. (…) Il y a eu un petit moment au début du deuxième et du troi­sième set où j’étais là. Le problème, c’est qu’il a très bien servi aujourd’hui et quand j’ai terminé le match, il me l’a dit au filet. Et il jouait très calme­ment avec son service, il y avait une grande diffé­rence avec le service et le premier coup après le service, il prenait beau­coup l’ini­tia­tive et je ne pouvais pas le supporter. »