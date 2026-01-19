Surclassé par un Novak Djokovic injouable au service (seulement cinq points perdus sur l’ensemble du match), ce mardi au premier tour de l’Open d’Australie, Pedro Martinez, interrogé par nos confrères d’Eurosport Espagne, a révélé que ce coup avait beaucoup aidé le Serbe, ce que ce dernier lui a d’ailleurs confié lors de la poignée de main au filet.
🎾 Pedro Martínez analiza, en Eurosport, su derrota ante Djokovic en el #AusOpen :— Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 19, 2026
📌 « Ha habido una gran diferencia con el saque » pic.twitter.com/ZbPTlyeDFi
« On peut évidemment apprendre beaucoup de ces joueurs. Je les ai vus jouer pendant de nombreuses années et je connais parfaitement le jeu de chacun d’entre eux pour les avoir vus si souvent. Mais bon, je pense qu’être sur le court, c’est toujours différent, et aujourd’hui (lundi), j’ai dû jouer contre Novak. (…) Il y a eu un petit moment au début du deuxième et du troisième set où j’étais là. Le problème, c’est qu’il a très bien servi aujourd’hui et quand j’ai terminé le match, il me l’a dit au filet. Et il jouait très calmement avec son service, il y avait une grande différence avec le service et le premier coup après le service, il prenait beaucoup l’initiative et je ne pouvais pas le supporter. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 19:49