Qualifiée pour la première fois de sa carrière en demi‐finales de l’Open d’Australie après sa victoire très convaincante face à Amanda Anisimova (6−2, 7–6), Jessica Pegula a interrogée en conférence de presse d’après match sur la polémique du moment.
Pour rappel, Coco Gauff, qui pensait être à l’abris des caméras et qui a été filmée en train de fracasser sa raquette dans les couloirs du stade suite à sa débâcle contre Elina Svitolina, a expliqué que les joueurs n’avaient presque plus d’intimité, à l’exception des vestiaires.
Du coup, sa compatriote a décidé de s’étendre davantage sur le sujet en s’en prenant à l’organisation du Grand Chelem australien, qui est peut‐être allée un peu trop loin dans son autorisation de filmer certains endroits normalement privés sur la plupart des autres tournois.
« Oui, je ne suis pas fan des caméras. J’ai vu ça hier soir, et je me suis dit : ‘Bon sang !’. C’est la même chose quand Aryna (Sabalenka) a perdu la finale (de l’US Open 2023, face à Gauff), je me suis dit : ‘Vous pouvez laisser les filles profiter d’un moment entre elles ?’ Honnêtement, nous parlions déjà des caméras il y a des années. Je me souviens que lorsque Maddie Keys était présidente du conseil, sa priorité numéro un était de mettre fin à ces caméras. C’est fou. Je crois qu’ils ont fini par mettre des panneaux pour que les gens sachent qu’il y avait des caméras, mais cette année, c’est encore pire. Je veux dire, je suis dans le gymnase, et il y a une vidéo de moi qui entre dans le site. J’ai vu des gens que je ne connaissais même pas dans des endroits où on ne s’attend pas à ce que quelqu’un vous observe. Il y en a dans chaque couloir. Coco n’avait pas tort quand elle a dit que le seul endroit où on était tranquille, c’était les vestiaires, ce qui est dingue. Tu sais, tu vaques juste à tes occupations quotidiennes. Et tu as l’impression que quelqu’un est constamment en train de te filmer. J’ai vu sur Internet que des gens zoomaient sur les téléphones des joueurs et des trucs comme ça. C’est vraiment inutile. Je pense juste que c’est une véritable atteinte à la vie privée. Je veux dire, on est sur le terrain à la télévision. On entre, on est à la télévision. Littéralement, le seul moment où on n’est pas filmé, c’est quand on va prendre sa douche et aux toilettes. Je pense que c’est quelque chose que nous devons réduire, c’est certain. Oui, je ne pense pas que ce qu’a fait Coco était mal. Je ne pense pas que ce qu’Aryna a fait était mal. C’est juste que les gens se trouvent là à regarder. On a l’impression d’être constamment sous un microscope. »
Publié le mercredi 28 janvier 2026 à 17:17