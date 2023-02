Coach mental ou plutôt « conseiller spiri­tuel » de Novak Djokovic, Pepe Imaz a réagi dans des propos accordés à Marca au 10e sacre du Serbe à l’Open d’Australie mais surtout à sa célé­bra­tion boule­ver­sante, au milieu de son clan dans les tribunes, quelques instants après sa victoire sur Stefanos Tsitsipas.

« J’ai envoyé un message à Novak pour lui dire combien je l’ai­mais, combien ce titre était merveilleux, mais ce qui est encore plus merveilleux, c’est ce qu’il nous a montré à tous, quand il a montré ses émotions. Ils ont vu un être humain, pas une machine froide et gagnante. Il n’y a pas eu d’eu­phorie, mais des senti­ments de conscience, d’empathie et beau­coup d’amour. Quand il est monté dans les tribunes, il s’est effondré ».