L’épineuse question de donner une wild card à Nick Kyrgios pour l’Open d’Australie est d’actualité même si d’autres prétendants méritent aussi leur place comme Thompson et bien sûr Wawrinka qui prendra sa retraite à la fin de l’année.
Interrogé sur ce sujet, l’ancien joueur australien essaye d’éclaircir la situation sans trouver forcément la solution : « C’est difficile. Je vois les deux côtés. Je vois les avantages, mais aussi les inconvénients. Si vous obtenez une wild card pour un tournoi et que vous ne donnez pas le meilleur de vous‐même parce que vous êtes physiquement épuisé, cela ne fait pas bonne impression. Ce n’est pas bon pour le tournoi, ce n’est certainement pas bon pour le joueur, donc tout est une question d’équilibre. »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 09:24