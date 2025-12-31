L’épineuse ques­tion de donner une wild card à Nick Kyrgios pour l’Open d’Australie est d’ac­tua­lité même si d’autres préten­dants méritent aussi leur place comme Thompson et bien sûr Wawrinka qui prendra sa retraite à la fin de l’année.

Interrogé sur ce sujet, l’an­cien joueur austra­lien essaye d’éclaircir la situa­tion sans trouver forcé­ment la solu­tion : « C’est diffi­cile. Je vois les deux côtés. Je vois les avan­tages, mais aussi les incon­vé­nients. Si vous obtenez une wild card pour un tournoi et que vous ne donnez pas le meilleur de vous‐même parce que vous êtes physi­que­ment épuisé, cela ne fait pas bonne impres­sion. Ce n’est pas bon pour le tournoi, ce n’est certai­ne­ment pas bon pour le joueur, donc tout est une ques­tion d’équilibre. »