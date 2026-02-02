Dans les colonnes de l’Equipe ce jour, Ricardo Piatti qui a entrainé le Serbe mais aussi Jannik Sinner estime que Novak a prouvé en Australie qu’il ne fallait pas l’écarter et que la possibilité de remporte son 25ème titre était une donné qu’il ne fallait pas écarter.
« On a encore vu que le seul problème de Novak, c’était son âge et, par conséquent, sa forme physique. Je respecte ses efforts pour arriver encore prêt sur ces grandes épreuves, et je le respecte encore plus après ce tournoi. Il aime tellement ce jeu, et veut tellement rester compétitif. Je suis contrarié qu’il ait perdu mais c’est tout simplement parce qu’Alcaraz a été un meilleur joueur. Bien sûr, Il aurait peut‐être besoin que quelqu’un élimine l’un des deux avant, effectivement, ce qui n’était pas loin de se produire à Melbourne. En tout cas, ce que je sais, à l’issue de cet Open d’Australie, c’est que Novak est de retour. J’espère juste qu’il va se tenir éloigné des blessures et continuer à pouvoir se préparer comme il l’entend pour chaque grande échéance. Alors il pourrait avoir sa chance à nouveau. Jannik et Carlos ont intérêt à se méfier, car Novak est sans doute le plus obsédé de tous au sujet de son tennis. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 08:50