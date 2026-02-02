Dans les colonnes de l’Equipe ce jour, Ricardo Piatti qui a entrainé le Serbe mais aussi Jannik Sinner estime que Novak a prouvé en Australie qu’il ne fallait pas l’écarter et que la possi­bi­lité de le voir remporter son 25ème titre était une donné qu’il ne fallait pas écarter.

« On a encore vu que le seul problème de Novak, c’était son âge et, par consé­quent, sa forme physique. Je respecte ses efforts pour arriver encore prêt sur ces grandes épreuves, et je le respecte encore plus après ce tournoi. Il aime telle­ment ce jeu, et veut telle­ment rester compé­titif. Je suis contrarié qu’il ait perdu mais c’est tout simple­ment parce qu’Alcaraz a été un meilleur joueur. Bien sûr, Il aurait peut‐être besoin que quel­qu’un élimine l’un des deux avant, effec­ti­ve­ment, ce qui n’était pas loin de se produire à Melbourne. En tout cas, ce que je sais, à l’issue de cet Open d’Australie, c’est que Novak est de retour. J’espère juste qu’il va se tenir éloigné des bles­sures et conti­nuer à pouvoir se préparer comme il l’en­tend pour chaque grande échéance. Alors il pour­rait avoir sa chance à nouveau. Jannik et Carlos ont intérêt à se méfier, car Novak est sans doute le plus obsédé de tous au sujet de son tennis. »