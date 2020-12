Nos confrères de l’Equipe ont fait une belle petite enquête pour comprendre comment les joueurs allaient se préparer pour 2021 maintenant que le calendrier était connu. L’Alsacien que l’on a vu avec une poussette sur le court à Monaco a donc livré son témoignage. Si Pierre-Hugues Herbert est un peu angoissé à l’idée de tuer le temps 19H dans sa chambre loin de sa petite famille et son fils Harper, il est aussi positif car il sait que la saison va reprendre dans des conditions spéciales mais moins dramatiques que par le passé : « J’appréhende le départ en Australie, sur la longueur du séjour qu’induit la quarantaine, avec cinq semaines à passer loin de ma famille avec Julia et mon fils Harper, de trois mois. Rien que d’y penser, ça me rend triste. Passer de ces journées très chargées du moment, entre les sept heures d’entraînement et les soirées en famille, à se retrouver d’un coup dix-neuf heures à tuer le temps tout seul dans sa chambre en quarantaine, ça ne sera pas si simple. Il faut aussi trouver son partenaire d’entraînement pour cette quarantaine. Ici à Monaco, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de mecs surbookés ! Moi, j’ai une touche. Je ne dirai rien de plus, c’est un secret d’état (sourires). Après la quarantaine à Melbourne, entre les cinq événements qu’il va y avoir (deux tournois WTA, deux tournois ATP et l’ATP Cup), ça va être une belle kermesse. Ce qu’on va vivre sera unique… »