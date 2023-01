Balayé par la tornade améri­caine Ben Shelton, ce samedi, au troi­sième tour de l’Open d’Australie en seule­ment 2h de jeu (3−6, 6–7(4), 3–6), Alexei Popyrin était quelque peu sonné lors de son passage en confé­rence de presse.

Invité par les jour­na­listes à s’ex­primer sur les qualités de son adver­saire qui était encore 569e mondial il y a tout juste un an, l’Australien a eu des mots forts concer­nant notam­ment sa future ascen­sion au clas­se­ment ATP.

« S’il continue à jouer comme ça, le gars est top 10 dans six mois. C’est un joueur sur lequel il va falloir compter honnê­te­ment. Il frappe les lignes, il possède un deuxième service moyen à 190 Km/h, vous ne pouvez pas faire grand‐chose en termes d’at­taque de cette deuxième balle, et c’est encore plus dur parce que c’est un gaucher. »