Le Français a donné un long entre­tien à nos confrères de L’Équipe. Il revient sur sa saison et sur ses ambi­tions alors qu’il va jouer l’Open d’Australie grâce à une wild card.

Le Nordiste explique qu’il y voit plus clair et que son âge, 27 ans, ne doit pas le bloquer, qu’il peut encore faire de grandes choses d’au­tant qu’il a senti en fin d’année un vrai changement.

« Depuis peu, c’est le cas, je retrouve les vitesses que j’avais, en première et en deuxième, la régu­la­rité, le pour­cen­tage et ça c’est impor­tant. Il y a plein de fois où je sors du court en me disant que c’était quand même parfait, qu’il n’y a quasi­ment rien à dire. C’est aussi ce qui me donne la certi­tude que ce n’est pas terminé. »

Ces mots sont rassu­rants et confirment que Lucas veut revenir à son meilleur niveau. On va vite savoir si c’est le cas, le Tricolore affronte, ce lundi au premier tour, son ami Corentin Moutet, un bon test étant donné le niveau affiché par le Parisien depuis le début de la saison.