Après sa défaite contre Corentin Moutet au 1er tour, Lucas Pouille a donné son point de vue sur l’af­faire Novak Djokovic. Il a avoué avoir eu du mal à se faire un avis et donc à se posi­tionner à cause notam­ment du manque de trans­pa­rence des diffé­rentes parties.

« Pour le soutenir, il aurait fallu avoir toutes les infor­ma­tions. Si on prend les infor­ma­tions de la presse au fil de la semaine, on s’aper­çoit qu’ils avaient menti sur pas mal de choses. D’un point de vue exté­rieur, c’est comme ça qu’on le voit. On n’avait jamais une info correcte. Donner un avis objectif sans tout connaître c’est compliqué. Il fallait être vacciné pour venir et voilà. Les demandes d’exemp­tion, ça avait été clai­re­ment dit que la limite était le 10 décembre. Si la demande est après, c’est déjà en dehors. Après, il y a énor­mé­ment de détails qu’on ne connaît pas encore une fois », a estimé Lucas Pouille qui a égale­ment invité Nole à « assumer ses respon­sa­bi­lités » en refu­sant de se faire vacciner.