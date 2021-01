Pour sa quarantaine dans la bulle australienne, il ne faut pas se tromper notamment en ce qui concerne son sparring-partner pour former un duo, puis un groupe de 4 joueurs. Comme en plus, il s’agit d’une situation bien particulière et unique, les tractations sont constantes et tous les « teams » n’ont pas été encore tous dévoilés.

C’est assez logique car il y a des profils durs à placer comme l’a finalement expliqué à sa façon David Goffin dans un entretien accordé à nos confrères de la RTBF : « Il y a deux semaines d’entraînement, plus un tournoi. Donc on se dit que la première semaine, on aimerait travailler très efficacement. Et c’est évidemment mieux si on s’entend bien avec l’autre joueur. Et je m’entends bien avec lui (NDLR : David sera avec Grigor Dimitrov). Et je m’entends bien aussi avec son nouveau coach. Puisqu’on travaillera ensemble en permanence, il est nécessaire de bien se mettre d’accord sur ce que l’on veut faire, sur les points à travailler. Ensuite, Grigor est un joueur qui sait tout faire. Et physiquement, il peut tenir une semaine. On ne sait jamais, si j’avais décidé de jouer avec un joueur fragile, comme Milos Raonic, qui peut se bloquer le dos du jour au lendemain, je ne sais pas comment cela se serait passé, mais cela pouvait mettre un coup d’arrêt à ma préparation. Avec Grigor, j’ai tout ce qu’il me faut. Et lors de la deuxième semaine, on ajoute deux autres joueurs à cette bulle. Là, ce sera Kyle Edmund et Karen Khachanov. Ils ont des styles différents. Karen est un gros frappeur, et je m’entends bien avec lui aussi. Et Edmund, c’est encore une autre sorte de joueur. Donc j’aurai trois joueurs tout à fait différents avec moi, de très bon niveau, et qui acceptent de bien travailler. Je pense que c’est une bonne bulle«