Comme le rapporte le quoti­dien austra­lien Herald Sun, certains joueurs sont d’ores et déjà arrivés en Australie à plus de trois semaines du début de l’Open d’Australie et à une semaine du début de l’ATP Cup.

Ainsi, le Canadien Denis Shapovalov et le Croate Borna Coric ont déjà posé leur valise dès jeudi à Melbourne où ils devront évidem­ment observer une période d’isolement avant qu’un test négatif au Covid leur permette de circuler librement.

Coric, qui n’a plus rejoué en compé­ti­tion offi­cielle depuis le mois de mars à cause d’une lourde opéra­tion à l’épaule, va donc faire son grand retour à l’oc­ca­sion de cette tournée austra­lienne. Actuellement 73e joueur mondial, Borna aura à cœur de retrouver la compé­ti­tion et niveau de jeu digne de son talent, lui qui avait réalisé une fin de saison 2020 intéressante.