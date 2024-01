Le conte de fée de la quali­fiée Ukrainienne Dayana Yastremska s’ar­rête aux portes de la finale.

Stoppée par une Zheng Qinwen en confiance et en meilleure forme physique, la joueuse d’Emmanuel Heussner ne réali­sera pas le même exploit que Raducanu lors de l’US Open 2021.

Zheng, quant à elle, a fait preuve de soli­dité et de patience face à l’agres­si­vité de Yastremska, réus­sis­sant à saisir les oppor­tu­nités et à être la plus déci­sive dans les points clés, pour s’im­poser 6–4, 6–4 en 1h42 et aller cher­cher une première finale en majeur, face à la tenante du titre Sabalenka.

La Chinoise sera au pire 7e mondiale après ce tournoi !