Open d'Australie

Putintseva sur son énorme cham­brage à la fin du match : « Cris sur mes services, toux volon­taire sur un point clé, c’était irres­pec­tueux. Je me suis dit : ‘OK, je ne vais pas perdre’ »

Par Baptiste Mulatier

Yulia Putintseva s’est tota­le­ment lâchée après sa victoire contre la joueuse turque Zeynep Sonmez (112e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–7 [3–7], 6–3).

Visiblement agacée par le compor­te­ment de certains suppor­ters turcs présents en tribunes à Melbourne, la Kazakhe, 94e mondiale, a d’abord porté la main à l’oreille en direc­tion du public. Sous les huées d’une partie de la Rod Laver Arena, elle a ensuite salué son adver­saire avant de rega­gner son banc… en dansant.

Un cham­brage appuyé, qu’elle a tenu à expli­quer en confé­rence de presse après la rencontre.

« Il y a toujours quel­qu’un qui est plus encou­ragé que l’autre. C’est ce qui est génial dans ce sport. Mais aujourd’hui, je pense qu’il y a eu beau­coup de moments irres­pec­tueux, notam­ment quand ils criaient entre mon premier et mon deuxième service. Mais ce n’était pas seule­ment des cris. Ils me gênaient pour que je commette des fautes. Sur un point impor­tant, je me suis très bien ouvert le court en coup droit, et un gars s’est mis à tousser juste pour me gêner. Je me suis dit : ‘Bon, main­te­nant, je ne vais pas perdre’. Vraiment. J’étais prête à tout donner, et à me battre jusqu’à la mort. Certaines personnes ont une éduca­tion au tennis et, malheu­reu­se­ment, d’autres non. Aujourd’hui c’était irres­pec­tueux. Cris aux services, toux volon­taire sur un point clé. Je me suis dit : ‘OK, je ne vais pas perdre.’ Certains n’ont pas d’édu­ca­tion tennis. »

Ambiance élec­trique à l’Open d’Australie.

Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 10:58

