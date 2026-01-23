Yulia Putintseva s’est totalement lâchée après sa victoire contre la joueuse turque Zeynep Sonmez (112e mondial) au troisième tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–7 [3–7], 6–3).
Visiblement agacée par le comportement de certains supporters turcs présents en tribunes à Melbourne, la Kazakhe, 94e mondiale, a d’abord porté la main à l’oreille en direction du public. Sous les huées d’une partie de la Rod Laver Arena, elle a ensuite salué son adversaire avant de regagner son banc… en dansant.
La danse à la fin, c’est trop. 🤣— Tennis Legend (@TennisLegende) January 23, 2026
Joueuse à très fort caractère, Yulia Putintseva était à peine dans l’excès après sa victoire contre Zeynep Sonmez, portée tout le match par des supporteurs turcs bouillants.
#AusOpen pic.twitter.com/beQXe1EVNl
Un chambrage appuyé, qu’elle a tenu à expliquer en conférence de presse après la rencontre.
« Il y a toujours quelqu’un qui est plus encouragé que l’autre. C’est ce qui est génial dans ce sport. Mais aujourd’hui, je pense qu’il y a eu beaucoup de moments irrespectueux, notamment quand ils criaient entre mon premier et mon deuxième service. Mais ce n’était pas seulement des cris. Ils me gênaient pour que je commette des fautes. Sur un point important, je me suis très bien ouvert le court en coup droit, et un gars s’est mis à tousser juste pour me gêner. Je me suis dit : ‘Bon, maintenant, je ne vais pas perdre’. Vraiment. J’étais prête à tout donner, et à me battre jusqu’à la mort. Certaines personnes ont une éducation au tennis et, malheureusement, d’autres non. Aujourd’hui c’était irrespectueux. Cris aux services, toux volontaire sur un point clé. Je me suis dit : ‘OK, je ne vais pas perdre.’ Certains n’ont pas d’éducation tennis. »
Ambiance électrique à l’Open d’Australie.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 10:58