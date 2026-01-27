Face à Leanar Tien, Zverev a livré un gros match notamment en étant intraitable sur son service.
Vainqueur en 4 manches (6−3, 6–7, 6–3, 6–1), il sera dans le dernier carré, c’est la 4ème fois en Australie, la 20ème en Grand Chelem.
Interrogé sur le court par « Cris » Eubanks, il a évoqué ce qu’il avait travaillé le plus durant sa préparation pour s’améliorer et surtout avoir une nouvelle arme face aux meilleurs.
« Je pense que ce qui fait la grande différence entre les deux meilleurs joueurs, Jannik et Carlos, et tous les autres, c’est le premier coup après le service. Ils sont tellement agressifs. Ils ne vous laissent pas entrer dans l’échange. C’est quelque chose sur quoi j’ai beaucoup travaillé lors de la préparation de la saison »
En demi‐finale, Zverev affrontera soit Alcaraz soit de Minaur.
On sait quel serait le souhait du joueur allemand.
Face à De Minaur, il mène 8 à 3, face à Alcaraz, il y a match « nul », 6 à 6.
