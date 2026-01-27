Face à Learner Tien, Alexander Zverev a livré un gros match, en se montrant notamment intraitable sur son service. Vainqueur en quatre manches (6−3, 6–7, 6–3, 6–1), il sera dans le dernier carré. C’est la quatrième fois en Australie, et déjà la 10e en Grand Chelem.
Interrogé sur le court par l’ancien joueur, Christopher Eubanks, il a évoqué ce qu’il avait travaillé le plus durant sa préparation pour s’améliorer et surtout avoir une nouvelle arme face aux meilleurs.
« Je pense que ce qui fait la grande différence entre les deux meilleurs joueurs, Jannik et Carlos, et tous les autres, c’est le premier coup après le service. Ils sont tellement agressifs. Ils ne vous laissent pas entrer dans l’échange. C’est quelque chose sur quoi j’ai beaucoup travaillé lors de la préparation de la saison. »
En demi‐finale, Zverev affrontera soit Alcaraz soit de Minaur. Et on peut aisément deviner le souhait du joueur allemand. Face à l’Australien, il mène 8–3 dans les confrontations, tandis qu’il est à égalité avec l’Espagnol (6−6).
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 08:20