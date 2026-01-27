Face à Learner Tien, Alexander Zverev a livré un gros match, en se montrant notam­ment intrai­table sur son service. Vainqueur en quatre manches (6−3, 6–7, 6–3, 6–1), il sera dans le dernier carré. C’est la quatrième fois en Australie, et déjà la 10e en Grand Chelem.

Interrogé sur le court par l’an­cien joueur, Christopher Eubanks, il a évoqué ce qu’il avait travaillé le plus durant sa prépa­ra­tion pour s’amé­liorer et surtout avoir une nouvelle arme face aux meilleurs.

« Je pense que ce qui fait la grande diffé­rence entre les deux meilleurs joueurs, Jannik et Carlos, et tous les autres, c’est le premier coup après le service. Ils sont telle­ment agres­sifs. Ils ne vous laissent pas entrer dans l’échange. C’est quelque chose sur quoi j’ai beau­coup travaillé lors de la prépa­ra­tion de la saison. »

En demi‐finale, Zverev affron­tera soit Alcaraz soit de Minaur. Et on peut aisé­ment deviner le souhait du joueur alle­mand. Face à l’Australien, il mène 8–3 dans les confron­ta­tions, tandis qu’il est à égalité avec l’Espagnol (6−6).