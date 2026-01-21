« J’ai l’impression de vivre à côté de gens dangereux. Ils ont des convictions dangereuses. Et leurs actes sont dangereux. Je parle par exemple de la numéro 1 mondiale (Aryna Sabalenka). Saviez‐vous qu’elle a signé la liste de soutien à Loukachenko en 2020 ? Pendant les manifestations en Biélorussie, quand les rues étaient ensanglantées parce que ceux qui manifestaient, défendaient la démocratie et réclamaient des élections équitables, étaient réprimés, frappés. Eh bien, elle a signé et affirmé que Loukachenko était son président », a déclaré Oleksandra Oliynykova, joueuse ukrainienne classée 92e mondiale, à l’issue de sa défaite face à Madison Keys au premier tour de l’Open d’Australie.
Des propos forts qui ont fait du bruit et qui ont été rapportés en conférence de presse à la principale intéressée, Aryna Sabalenka, après sa qualification pour le troisième tour et sa victoire contre la Chinoise Bai (6−3, 6–1).
Fidèle à sa ligne de conduite depuis le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, la numéro 1 mondiale, dont le pays, la Biélorussie, est le principal allié de Vladimir Poutine, n’a pas tenu à répondre sur le fond. Extraits.
Q. Je ne sais pas si vous avez vu Oliynykova, la joueuse ukrainienne, qui s’est exprimée et a mentionné votre nom ainsi que celui de quelques joueuses russes, affirmant que vous aviez soutenu vos gouvernements auparavant, et elle a appelé à l’interdiction des joueuses russes et biélorusses. Je voulais vous donner l’occasion de répondre à cela si vous le souhaitiez.
Aryna Sabalenka. « J’ai déjà beaucoup parlé de ce sujet. Évidemment, je souhaite la paix et si je pouvais changer les choses, je le ferais sans hésiter. À part cela, je n’ai rien d’autre à ajouter. Je veux simplement me concentrer sur le prochain tour. »
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 16:46