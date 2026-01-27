AccueilOpen d'AustralieQualifiée pour les demi-finales, Zverev a une nouvelle arme : «Je...
Qualifiée pour les demi‐finales, Zverev a une nouvelle arme : « Je pense que ce qui fait la grande diffé­rence entre les deux meilleurs joueurs, Jannik et Carlos, et tous les autres, c’est le premier coup après le service. C’est quelque chose sur quoi j’ai beau­coup travaillé »

Face à Leanar Tien, Zverev a livré un gros match notam­ment en étant intrai­table sur son service. 

Vainqueur en 4 manches (6−3, 6–7, 6–3, 6–1), , il sera dans le dernier carré, c’est la 4ème fois en Australie, la 20ème en Grand Chelem. 

Interrogé sur le court par Cris Eubnaks, il a évoqué ce qu’il avait travaille le plus durant sa prépa­ra­tion pour s’amé­liorer et surtout avoir une nouvelle arme face aux meilleurs. 

« Je pense que ce qui fait la grande diffé­rence entre les deux meilleurs joueurs, Jannik et Carlos, et tous les autres, c’est le premier coup après le service. Ils sont telle­ment agres­sifs. Ils ne vous laissent pas entrer dans l’échange. C’est quelque chose sur quoi j’ai beau­coup travaillé »

En demi‐finale, il affron­tera soit Alcaraz soit de Minaur, on sait quel serait le souhait du joueur alle­mand. Face à De Minaur, il mène 8 à 3, face à Alcaraz, il y a match « nul », 6 à 6.

