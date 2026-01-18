AccueilVidéosQuand Sabalenka allume en pleine tête la Française Rakotomanga
VidéosOpen d'Australie

Quand Sabalenka allume en pleine tête la Française Rakotomanga

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

241

Dans un premier set accroché face à la Française Sarah Rakotomanga au premier tour de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka n’a pas fait dans la dentelle.

Sur un coup droit, la numéro 1 mondiale a en effet envoyé la balle direc­te­ment sur la tête de son adver­saire, qui ne s’était pas retournée.

Sabalenka s’est immé­dia­te­ment excusée avant de breaker quelques minutes plus tard, puis de s’imposer en deux sets (6−4, 6–1).

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 15:04

Article précédent
Maria Sakkari tota­le­ment choquée : « Federer l’a fait, Alcaraz aussi, et main­te­nant moi ! Je joue au tennis depuis 25 ans et je n’avais jamais fait ça ! »
Article suivant
Alcaraz tape du poing sur la table : « On parle d’an­ciens joueurs pour m’en­traîner mais je trouve cela injuste, car pour moi, j’ai l’un des meilleurs, voire le meilleur coach au monde à l’heure actuelle »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.