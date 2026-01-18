Dans un premier set accroché face à la Française Sarah Rakotomanga au premier tour de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka n’a pas fait dans la dentelle.

Sur un coup droit, la numéro 1 mondiale a en effet envoyé la balle direc­te­ment sur la tête de son adver­saire, qui ne s’était pas retournée.

🤕 En pleine tête ! Aryna Sabalenka s’ex­cuse après avoir envoyé la balle dans le visage de la Française Sarah Rakotomanga #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/xFTtpdfhP4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 18, 2026

Sabalenka s’est immé­dia­te­ment excusée avant de breaker quelques minutes plus tard, puis de s’imposer en deux sets (6−4, 6–1).