Dans un premier set accroché face à la Française Sarah Rakotomanga au premier tour de l’Open d’Australie, Aryna Sabalenka n’a pas fait dans la dentelle.
Sur un coup droit, la numéro 1 mondiale a en effet envoyé la balle directement sur la tête de son adversaire, qui ne s’était pas retournée.
🤕 En pleine tête ! Aryna Sabalenka s’excuse après avoir envoyé la balle dans le visage de la Française Sarah Rakotomanga #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/xFTtpdfhP4— Eurosport France (@Eurosport_FR) January 18, 2026
Sabalenka s’est immédiatement excusée avant de breaker quelques minutes plus tard, puis de s’imposer en deux sets (6−4, 6–1).
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 15:04