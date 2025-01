Après les défaites surprises, ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie, de Daniil Medvedev et Frances Tiafoe, respec­ti­ve­ment tête de série numéro 5 et 17, une partie du tableau s’est consi­dé­ra­ble­ment ouverte, et elle pour­rait bien profiter à un joueur français.

En effet, Corentin Moutet est en balance avec trois autres joueurs pour disputer un premier quart de finale en Grand Chelem : le jeune améri­cain Learner Tien, magni­fique tombeur du Russe, Fabian Maroszan, vain­queur de l’Américain et Lorenzo Sonego.

Corentin aura forcé­ment un coup à jouer face au premier cité au troi­sième tour étant donné que ce dernier sera certai­ne­ment émoussé après son énorme bataille face à Daniil. Il faudra ensuite voir ce qu’il adviendra du duel très indécis entre le Hongrois et l’Italien.