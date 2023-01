Dix jours après s’être tordue la cheville et avoir dû quitter le court en larmes lors de son huitième de finale contre Viktoria Kuzmova à Auckland, Emma Raducanu a donné des nouvelles rassu­rantes lors du media day à l’Open d’Australie.

« J’étais assez inquiète car je pensais que le bles­sure était sérieuse, mais mon équipe et moi avons travaillé très dur pour en arriver là, nous avons dû accé­lérer le processus. Je me sens bien désor­mais et j’ai hâte d’en­trer sur le court. Cela a été possible grâce au soutien de mon équipe. J’ai commencé à m’en­traîner en milieu de semaine et j’ai travaillé progres­si­ve­ment. Je ne suis pas stressée par le manque de tennis. Je n’ai jamais beau­coup joué depuis le début de ma carrière », a confié la lauréate de l’US Open 2021, opposée à l’Allemande Tamara Korpatsch au 1er tour à Melbourne.