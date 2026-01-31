Après Roger Federer la semaine précé­dent l’Open d’Australie, c’est Rafael Nadal qui a fait son retour à Melbourne, où il assis­tera notam­ment à la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.

De passage en confé­rence de presse ce samedi, le Majorquin a exprimé sa préfé­rence pour le duel de dimanche et commenté l’ex­cep­tion­nelle perfor­mance de Novak Djokovic, tombeur en cinq sets de Jannik Sinner en demies.

Question : « Rafa, vous avez affronté Novak lors de la finale mara­thon de 2012. Pouvez‐vous croire qu’il soit toujours là, toujours en lice ? Comment a‑t‐il réussi à passer le cap de la demi‐finale hier soir ? »

Rafael Nadal : « Je crois vrai­ment qu’il est ici pour une raison simple, parce que si je ne m’étais pas blessé, je serais proba­ble­ment ici aussi, non ? Quand on aime faire ce sport, si on n’est pas blessé et si on n’est pas super fatigué menta­le­ment, pour­quoi ne serait‐on pas ici ? Je pense que Novak fait preuve d’une passion incroyable pour le jeu. Je pense que c’est un exemple positif d’en­ga­ge­ment, de rési­lience, et d’une certaine manière, c’est une chose posi­tive d’avoir quel­qu’un comme lui, à son âge, qui se bat contre des joueurs plus jeunes, qui sont dans la fleur de l’âge. Novak, pour des raisons évidentes, n’est plus dans la fleur de l’âge, mais il reste très, très compé­titif à un âge où il est diffi­cile d’être très compé­titif. J’ai beau­coup de respect et d’ad­mi­ra­tion pour lui. Il le mérite, car il a toujours été très, très profes­sionnel, très engagé, et je lui souhaite tout le meilleur. »