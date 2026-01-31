Après Roger Federer la semaine précédent l’Open d’Australie, c’est Rafael Nadal qui a fait son retour à Melbourne, où il assistera notamment à la finale entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz.
De passage en conférence de presse ce samedi, le Majorquin a exprimé sa préférence pour le duel de dimanche et commenté l’exceptionnelle performance de Novak Djokovic, tombeur en cinq sets de Jannik Sinner en demies.
Question : « Rafa, vous avez affronté Novak lors de la finale marathon de 2012. Pouvez‐vous croire qu’il soit toujours là, toujours en lice ? Comment a‑t‐il réussi à passer le cap de la demi‐finale hier soir ? »
Rafael Nadal : « Je crois vraiment qu’il est ici pour une raison simple, parce que si je ne m’étais pas blessé, je serais probablement ici aussi, non ? Quand on aime faire ce sport, si on n’est pas blessé et si on n’est pas super fatigué mentalement, pourquoi ne serait‐on pas ici ? Je pense que Novak fait preuve d’une passion incroyable pour le jeu. Je pense que c’est un exemple positif d’engagement, de résilience, et d’une certaine manière, c’est une chose positive d’avoir quelqu’un comme lui, à son âge, qui se bat contre des joueurs plus jeunes, qui sont dans la fleur de l’âge. Novak, pour des raisons évidentes, n’est plus dans la fleur de l’âge, mais il reste très, très compétitif à un âge où il est difficile d’être très compétitif. J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour lui. Il le mérite, car il a toujours été très, très professionnel, très engagé, et je lui souhaite tout le meilleur. »
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 20:24