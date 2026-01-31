Arrivé en Australie pour participer à un exhibition en lever de rideau de la finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Rafael Nadal a clairement expliqué qu’il allait supporter son compatriote.
« Si je dois soutenir quelqu’un en finale, ce serait Carlos. J’ai une bonne relation avec lui, nous avons partagé les Jeux olympiques, nous avons partagé l’équipe espagnole… mais si Novak gagne, je serai aussi content pour lui parce que, d’une certaine manière, ce qu’il fait est spectaculaire »
Le « d’une certaine manière » est de trop car il est clair que ce que produit Novak Djokovic est complètement lunaire. On attendait plus de lounages de la part de Rafa d’autant que Novak est confronté au quotidien à deux nouveaux monstres du jeu.
On ne va pas parler de jalousie, car ce sentiment n’existe pas chez Rafa mais peut‐etre un forme de détachement vu qu’il n’est plus sur le circuit et dans cette dynamique.
Publié le samedi 31 janvier 2026 à 10:51