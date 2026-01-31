Arrivé en Australie pour parti­ciper à un exhi­bi­tion en lever de rideau de la finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Rafael Nadal a clai­re­ment expliqué qu’il allait supporter son compatriote.

« Si je dois soutenir quelqu’un en finale, ce serait Carlos. J’ai une bonne rela­tion avec lui, nous avons partagé les Jeux olym­piques, nous avons partagé l’équipe espa­gnole… mais si Novak gagne, je serai aussi content pour lui parce que, d’une certaine manière, ce qu’il fait est spec­ta­cu­laire »

Le « d’une certaine manière » est de trop car il est clair que ce que produit Novak Djokovic est complè­te­ment lunaire. On atten­dait plus de lounages de la part de Rafa d’au­tant que Novak est confronté au quoti­dien à deux nouveaux monstres du jeu.

On ne va pas parler de jalousie, car ce senti­ment n’existe pas chez Rafa mais peut‐etre un forme de déta­che­ment vu qu’il n’est plus sur le circuit et dans cette dynamique.