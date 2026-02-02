Présent à Melbourne dans le cadre de son parte­na­riat avec l’un des spon­sors prin­ci­paux de l’Open d’Australie, Rafael Nadal était aux premières loges pour assister au sacre histo­rique de son compa­triote, Carlos Alcaraz, face à Novak Djokovic.

De passage en confé­rence de presse, l’homme aux 14 Roland‐Garros a égale­ment évoqué les deux demi‐finales mascu­lines épiques et notam­ment la défaite surprise de Jannik Sinner face au Serbe.

« Cela a dû être diffi­cile pour Jannik d’ac­cepter cette défaite, car il était le favori, mais il doit comprendre qu’il affron­tait un joueur qui a un parcours parti­cu­lier et unique dans ce tournoi. Il a eu des occa­sions, il n’a pas su les saisir et, dans le cinquième set, les choses ont changé, la tendance était clai­re­ment en faveur de Novak. On apprend de tout et c’est un garçon très humble et capable d’au­to­cri­tique, je suis convaincu qu’il prêtera une grande atten­tion à ce qui s’est passé pour éviter que cela ne se reproduise. »