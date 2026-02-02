Présent à Melbourne dans le cadre de son partenariat avec l’un des sponsors principaux de l’Open d’Australie, Rafael Nadal était aux premières loges pour assister au sacre historique de son compatriote, Carlos Alcaraz, face à Novak Djokovic.
De passage en conférence de presse, l’homme aux 14 Roland‐Garros a également évoqué les deux demi‐finales masculines épiques et notamment la défaite surprise de Jannik Sinner face au Serbe.
« Cela a dû être difficile pour Jannik d’accepter cette défaite, car il était le favori, mais il doit comprendre qu’il affrontait un joueur qui a un parcours particulier et unique dans ce tournoi. Il a eu des occasions, il n’a pas su les saisir et, dans le cinquième set, les choses ont changé, la tendance était clairement en faveur de Novak. On apprend de tout et c’est un garçon très humble et capable d’autocritique, je suis convaincu qu’il prêtera une grande attention à ce qui s’est passé pour éviter que cela ne se reproduise. »
Publié le lundi 2 février 2026 à 18:07