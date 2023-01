invité du « Happy Slam podcast », Pat Rafter a critiqué l’at­ti­tude des vain­queurs des vain­queurs de l’Open d’Australie 2022 en double, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis. L’ancien numéro 1 mondial n’a pas été tendre avec ses deux compa­triotes, qui tente­ront de défendre leur titre à Melbourne lors de la deuxième quin­zaine de janvier.

« C’est une situa­tion inté­res­sante qui est, parce que les joueurs sont vrai­ment contra­riés à ce sujet. Je ne sais pas comment cela fonc­tionne avec eux et cela ne me dérange pas vrai­ment de toute façon. C’est un peu un cirque… S’ils créent du drame, vendent des de billets et attirent des spec­ta­teurs, tant mieux pour eux, mais à quel prix, je ne sais pas. Les joueurs sont vrai­ment contra­riés. Vous êtes censés comprendre la règle sous‐jacente au sujet du compor­te­ment sur le court. »

La réponse des prin­ci­paux inté­ressés ne devrait pas se faire attendre longtemps.