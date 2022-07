Ramesh Takur s’est fendu d’une longue tribune sur le cas Djokovic, les argu­ments méritent vrai­ment d’être étudiés de près. Selon lui, il faut que le Serbe puisse jouer. Il revient sur l’épi­sode austra­lien en donnant une autre lecture des évène­ments que celle proposée au moment des faits par les médias et les insti­tu­tion du pays de Nick Kyrgios. Attention cela déménage.

« Djokovic a dû être tenu à l’écart de l’Australie non pas parce qu’il pouvait infecter d’autres personnes, mais parce qu’il est un rappel visible de l’échec du vaccin. Le gouver­ne­ment était terrifié à l’idée qu’un Djokovic deux fois infecté mais non vacciné, faisant étalage de ses prouesses athlé­tiques sur le terrain pour un 21e triomphe en Majeur, un record, et qu’il puisse mettre un terme à l’es­ca­lade constante de la terreur du COVID »