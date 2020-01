Cette cinquième journée de l’Open d’Australie est celle des surprises. Après Serena Williams et Naomi Osaka, c’est Stefanos Tsitsipas qui prend la porte dès le troisième tour face à Milos Raonic ! Le Canadien, qui se plaît toujours en Australie et qui était quart de finaliste la saison dernière, élimine l’un des outsiders en s’imposant en trois sets 7-5, 6-4, 7-6(2). Le Grec, vainqueur du Masters de Londres et demi-finaliste sortant, n’a jamais existé pendant cette rencontre où il n’a jamais été en mesure de prendre le service de l’actuel 35e mondial. Ce dernier a pu compter sur cette arme fatale avec 19 aces, 66 % de premières et 89 % de réussite sur ses premières.

Une victoire qui lui ouvre les portes des huitièmes de finale où il affrontera Marin Cilic. Stefanos Tsitsipas, lui, tombe de haut avec cette élimination dès le troisième tour.