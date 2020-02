On sait que les tournois ATP250 composent leur plateau grâce à des garanties pour attirer certains bons joueurs. Visiblement à Pune en Inde, le « robinet » ne s’est pas ouvert tant le plateau est maigre en terme de joueurs. Si Benoit Paire est la tête de série 1, la tête de série N°2 est le Lituanien Berankis, 69ème mondiale. Alors oui, la date est compliquée jusque derrière un tournoi du Grand Chelem, mais si on compare Pune à Montpellier par exemple, l’écart est plus que considérable. Après, la réalité c’est qu’une victoire à l’Open Sud ou à Pune vaut le même nombre de points. Vous pouvez consulter le tableau en cliquant ici